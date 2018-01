13-Jährige bei Eis-Disco in Linz sexuell belästigt

Eine 13-Jährige aus Linz ist Samstagabend während einer Eis-Disco in Linz sexuell belästigt worden. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Montag bekannt. Vier minderjährige afghanische Asylwerber wurden demnach als mutmaßliche Täter ausgeforscht.

Das Mädchen beschwerte sich beim Sicherheitsdienst der Eislaufbahn, dass es von mehreren Jugendlichen begrapscht worden sei. Die mutmaßlichen Täter wurden rasch ausgeforscht. Ein Zwölfjähriger gilt als Haupttäter. Er und seine drei Komplizen wurden angezeigt und ihrem Betreuer übergeben.

(APA)