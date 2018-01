Europas beliebtester Campingplatz liegt im Salzburger Pinzgau

Der beliebteste Campingplatz Europas befindet sich laut einer Auswertung des Internetportals www.camping.info in St. Martin bei Lofer. Wie schon im vergangenen Jahr ging der erste Platz an den "Camping Park Grubhof" im Pinzgauer Saalachtal. Für das Ranking wurden fast 142.000 Bewertungen von 65.500 Nutzern herangezogen. Insgesamt ist Österreich mit 20 Campingplätzen in Europas Top 100 vertreten.

Das Internetportal hat die Auszeichnung bereits zum siebenten Mal vergeben. Sie basiert auf Bewertungen der Gäste. "Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", sagte Erwin Oberascher, Gründer des Campingportals, am Dienstag in einer Aussendung. Insgesamt listet www.camping.info in Europa mehr als 22.000 Campingplätze in 44 Ländern. Auf Platz zwei im Ranking folgt die Ferienanlage "Camping Hopfensee" im bayerischen Füssen und das "Komfortcamping Schlosshof" in Lana südlich von Meran (Südtirol).

In Österreich am besten gereiht wurden neben dem Sieger der Campingplatz "Camping Murinsel" in Großlobming (Steiermark) - zugleich Sieger in der Kategorie Freundlichkeit -, das "Camp MondSeeLand" in Mondsee (OÖ), "Camping Brunner am See" in Döbriach am Millstätter See (Kärnten) und das "Tirol.Camp.Leutasch" in der gleichnamigen Tiroler Gemeinde.

>> www.camping.info

(APA)