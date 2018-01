Einbrecher-Duo will Schmuck "kostenlos erhalten" haben

Mit der Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern in Wien hat die Polizei kurz nach Weihnachten auch zahlreiche Schmuckstücke, vorwiegend aus Gold, sichergestellt, die als Diebesgut gelten. Das verdächtige Duo ist nach Polizeiangaben vom Dienstag in Haft und nicht geständig. Es will den Schmuck "kostenlos erhalten" haben.

Auf die Spur der Männer aus Georgien, 27 und 28 Jahre alt, waren die Ermittler nach einem Einbruchsversuch am Christtag in Oberolberndorf (Bezirk Korneuburg) gekommen. Dabei wurde der Landespolizeidirektion zufolge das Glas einer Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen. Das Duo flüchtete mit einem dunklen Pkw mit Wiener Kennzeichen, nachdem es ertappt worden war.

Nur zwei Tage später wurden die beiden Männer in Wien-Ottakring festgenommen. Aufgrund der Ermittlungen stehen sie in Verdacht, von 5. bis 27. Dezember für Wohnhauseinbrüche in Niederösterreich und Wien verantwortlich zu sein. Zu den sichergestellten Schmuckstücken zählt u.a. ein Goldring mit der Gravur "Rudi 3.8.96".

Das Landeskriminalamt Niederösterreich ersucht um Hinweise (Tel.: 059133-30-3048). Fotos der Schmuckstücke sind auch auf der Website des Innenministeriums (www.bmi.gv.at/Fahndung) veröffentlicht.

(APA)