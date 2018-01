Wahlkampf-Fahrzeug der FPÖ auf Westautobahn verunglückt

Auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Christophen und Altlengbach (Bezirk St. Pölten) ist am Dienstagvormittag ein Wahlkampf-Fahrzeug der FPÖ verunglückt. Es sei niemand verletzt worden, teilte Landesparteisekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung mit. Gleichzeitig entschuldigte er sich "bei den Verkehrsteilnehmern, die in Folge im Stau stehen mussten".

Hafenecker zufolge wurde der Unfall durch einen Reifenplatzer des Zugfahrzeuges eines Imbisswagens verursacht. Ein Teil des Gespanns sei auf der zweiten Spur der A1 umgestürzt und habe geborgen werden müssen. Die freiheitlichen Funktionäre aus dem Bezirk Gänserndorf seien mit dem Schrecken davongekommen. FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer wollte sich noch am Dienstag persönlich bei den Einsatzkräften bedanken.

(APA)