Felbertauern soll nach Räumung geöffnet werden

Die Felbertauernstraße in Osttirol sollte am heutigen Mittwochvormittag nach der Straßenräumung wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es seien am Dienstag südseitig zwar noch rund 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, die Lawinengefahr sei aber aufgrund der niedrigen Temperaturen in der Nacht zurückgegangen, sagte Michael Köll, technischer Leiter der Felbertauernstraßen AG.

"Die Durchfeuchtung der Schneedecke, die die hohe Lawinengefahr verursacht hatte, hat sich über die Nacht stabilisiert", erklärte Köll. Der Einfluss, den die Sonne tagsüber auf die Schneedecke am Felbertauern haben werde, sei zudem nicht ausreichend, um die Straße zu gefährden, fügte er hinzu. Die Straße war am Dienstagvormittag aufgrund der hohen Lawinengefahr komplett gesperrt worden. Nachdem die Lawinenwarnstufe in Osttirol am Dienstagnachmittag auf Stufe 4 angestiegen war, wurde sie am Dienstag von den Experten des Landes wieder auf Stufe 3 herabgesetzt.

Katschberg Straße in Kärnten gesperrt

In Kärnten hat massiver Steinschlag infolge des Regens am Mittwoch gegen 8.15 Uhr die Katschberg Straße (B 99) im Gemeindegebiet von Seeboden verlegt. Laut Polizei entstand weder Sach- noch Personenschaden, jedoch wird die Verbindung bis voraussichtlich Donnerstagfrüh gesperrt. Autofahrer können über die Tauernautobahn (A 10) sowie die Trebesinger Straße (L 10) ausweichen.

Schulen geschlossen, Heer in Bereitschaft

In Osttirol hat die Bezirkshauptmannschaft bereits am Dienstag aufgrund des Dauerregens und starker Schneefälle verschiedene Notmaßnahmen verfügt. Straßen im Defreggental, Villgratental und Gailtal wurden geschlossen, oder für die Schließung vorbereitet, teilte das Land in einer Aussendung mit. Der Lawinenzug des Jägerbataillons 24 in Lienz sei zudem in Bereitschaft versetzt worden. "Außerdem sind Polizei- und Rotkreuzkräfte direkt in den Tälern stationiert worden, um im Fall einer Straßensperre bereits vor Ort bereitzustehen", informierte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. "Seit dem Morgen regnet es stark bei uns in Lienz und auf den Bergen schneit es ununterbrochen", fügte sie hinzu.

In Absprache mit den Bürgermeistern und den Schulleitungen wurden die Volksschulen Untertilliach, Außervillgraten, Innervillgraten und Hopfgarten sowie St. Veit im Defreggen, zudem die Neue Mittelschule St. Jakob im Defreggen und Sillian, sowie die Sonderschule in Sillian geschlossen. Die Schüler wurden abgeholt bzw. nach Hause geschickt. In Absprache mit den Gemeinden, der BH Lienz und dem Roten Kreuz wurden auch Dialysepatienten für bevorstehende Behandlungen vorsorglich aus den Tälern nach Lienz gebracht.

(APA)