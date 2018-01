Betagter Kärntner bei Teppichverkauf um 50.000 Euro betrogen

Drei Betrüger sollen einen 77 Jahre alten Kärntner bei einem Teppichdeal um 50.000 Euro geprellt haben. Die Verdächtigen sind nun von der Polizei ausgeforscht worden. Das Trio, 51, 44 und 18 Jahre alt, stammt aus Deutschland, sie wurden laut Polizei bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der 77-Jährige war im September vergangenen Jahres von einem Unbekannten wegen des Verkaufs eines Teppichs, den der Kärntner vor einigen Jahren in der Türkei erworben hatte, angesprochen worden. Nach einem Besichtigungstermin im Haus des Mannes wurde eine Verkaufssumme von rund 100.000 Euro vereinbart. Der Unbekannte erklärte dem Pensionisten, er wolle den Betrag in Schweizer Franken bezahlen. Die Übergabe wurde für den 26. September am Hauptbahnhof Salzburg vereinbart.

Der Teppichkäufer redete dem Kärntner ein, dass dieser 50.000 Euro mitbringen solle. Dafür würde er 150.000 Schweizer Franken erhalten, unterm Strich hätte ihm der Verkauf des Teppichs damit 80.000 Euro eingebracht. Der 77-Jährige fuhr also nach Salzburg, traf sich mit dem Mann und übergab ihm die 50.000 Euro, im Gegenzug erhielt er ein eingeschweißtes Geldpaket. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin fuhr der Kärntner wieder heim. Dort öffneten die beiden das Paket, in dem sich lediglich zwei Banknoten befanden, der Rest bestand aus violetten Zetteln. Der betrogene Kärntner erstattete am nächsten Tag Anzeige, die jetzt nach monatelangen Ermittlungen zur Identifizierung der drei deutschen Tatverdächtigen führten. Weitere Erhebungen werden von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gemeinsam mit den deutschen Behörden geführt.

(APA)