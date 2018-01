Bankomat in Oberösterreich mit Auto herausgerissen und gestohlen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) mit einem vermutlich gestohlenen Auto einen Bankomaten aus der Verankerung gerissen und abtransportiert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb vorerst ergebnislos. Auch von dem Geldautomaten und dem Wagen fehlte zunächst jede Spur.

Um 22.38 Uhr zwängten die Täter die Schiebetüre zur Bank auf. Sie befestigten einen Gurt an dem Bankomaten im Foyer, banden ihn an ein Auto und rissen ihn damit aus dem Boden. Dann verluden sie ihn auf das Fahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei vermutet, dass das Duo für den Coup einen am Mittwoch in Pramet (Bezirk Ried) gestohlenen grauen Audi Q5 verwendet hat.

Die Erfahrung mit vergleichbaren Delikten zeige laut Ermittlern, dass das Tatfahrzeug und der geleerte Geldschrank meist im Nahbereich zurückgelassen werden. Von beidem fehlte aber vorerst jede Spur. Der gesuchte Wagen ist mit einem Kennzeichen aus dem Bezirk Ried im Innkreis zugelassen. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass die Täter ein anderes, gestohlenes Nummernschild daran montiert haben. Hinweise sind an den Dauerdienst des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 059133 40 - 3333 erbeten.

(APA)