Wetter: In Ostösterreich kehrt der Winter zurück

Am kommenden Wochenende nimmt der Winter - zumindest in der Ost- und Südosthälfte Österreichs - einen neuen Anlauf. Wie der Wetterdienst Ubimet am Freitag berichtet, gelangt mit einer zunehmenden Ost- bis Südostströmung allmählich kalte Luft zu den Alpen. Gleichzeitig sind schwache Frontensysteme eingelagert, die zunehmend bis in tiefe Lagen etwas Schneefall bringen. "Speziell von der Koralpe über die Fischbacher Alpen bis zum Wechsel und zur Buckligen Welt kommen so in Summe bis zu 10 Zentimeter Neuschnee zusammen", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. "Aber auch Graz bekommt den ersten nennenswerten Schneefall dieses Winters." Für weiße Wiesen reicht es bis Sonntagfrüh aber auch in Eisenstadt und Wien. Hier kommen meist 1 bis 3 Zentimeter zusammen, in erhöhten Lagen mitunter mehr.

Die Temperaturen gehen immer weiter zurück. Nach minus 2 bis plus 2 Grad am Samstag werden am Sonntag nur noch minus 4 bis 0 Grad erreicht. In 1500 Metern sinken die Temperaturen etwa am Stuhleck auf minus 9 Grad. Lebhafter, in höheren Lagen kräftiger Ost- bis Südostwind verschärft die Kälte zusätzlich und sorgt für Schneeverwehungen.

Gutes Skiwetter im Westen

Von Vorarlberg bis Oberösterreich sowie in Oberkärnten und der nordwestlichen Obersteiermark bekommt man laut Ubimet davon nur wenig mit. In diesen Regionen scheint abseits einiger zäher Nebel- und Hochnebelfelder oft die Sonne. Ein paar Wolken bleiben durchwegs harmlos. Dazu wird es mit mäßigem, stellenweise sogar kräftigem Süd- bis Südostwind leicht föhnig. Die Temperaturen steigen je nach Sonne und Föhn auf minus 2 bis plus 4 Grad.

Am wärmsten wird es dabei im Rheintal sowie mit Föhn in Salzburg und Oberösterreich. "Auf den Bergen gibt es einmal mehr traumhaftes Skiwetter mit speziell im Hochgebirge klarer Luft und toller Fernsicht", so Spatzierer in einer Aussendung. "Mit minus 10 Grad in 3000 Meter sollte man sich aber dennoch warm einpacken."

Neue Woche wird wechselhaft

In der neuen Woche soll sich dann das Wetter allmählich wieder umstellen. Nach einem trockenen, oft freundlichen und an der Alpennordseite föhnigen Montag, greift schon am Dienstag ein atlantisches Frontensystem auf die Alpen über, prognostiziert Ubimet am Freitag. Von Vorarlberg bis Oberösterreich muss man damit zunehmend mit Regen und Schneefall rechnen. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen tiefen Lagen und 800 Meter. Trocken bleibt es demnach vorerst im Süden und Osten. Nach minus 4 bis plus 5 Grad am Montag werden am Dienstag minus 2 bis plus 7 Grad erreicht.

Im weiteren Wochenverlauf deutet sich sehr abwechslungsreiches Wetter mit Neuschneenachschub auf den Bergen an. In den Tälern sowie in den tiefen Lagen kann es allerdings zwischendurch auch regnen.

