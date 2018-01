Wildschwein-Frischling in Eisenstädter Innenstadt erlegt

Ein Ausflug in die Eisenstädter Innenstadt hat in der Nacht auf Donnerstag für ein junges Wildschwein tödlich geendet: Das Tier, das sich laut einem Bericht der Wochenzeitung BVZ in der Nähe der Fußgängerzone aufgehalten hatte, wurde erlegt.

"Gegen 23 Uhr erhielt ich einen Anruf der Polizei, dass im Innenhof der Franziskanerkirche in der Haydngasse ein Wildschwein gefangen ist", sagte der zuständige Jagdleiter der Wochenzeitung. Der Frischling - laut dem Bericht handelte es sich um ein rund acht Monate altes und etwa 25 Kilogramm schweres Tier - dürfte vermutlich vom Leithagebirge nach Eisenstadt gewandert sein.

Das Schwarzwild war offenbar schon in einigen Straßen der Landeshauptstadt gesichtet worden. "Das Wildschwein war sehr nervös, und um eine Gefahr für die Jägerschaft und der Polizei auszuschließen, musste es erlegt werden", wird der Jagdleiter in der BVZ zitiert.

>> Bericht der BVZ

(APA)