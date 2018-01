34-Jähriger soll 20 Kilo Cannabis geschmuggelt haben

Ein international gesuchter mutmaßlicher Drogenkurier ist am Freitagvormittag in Obernberg (Ried im Innkreis) festgenommen worden. Der 34-jährige Mann soll 20 Kilo Marihuana geschmuggelt haben. Laut Polizei Oberösterreich soll der Mazedonier Mitglied einer Drogenbande sein, die grenzüberschreitenden Suchtgifthandel betreibt. Er wurde in die Justizanstalt Ried gebracht, berichtete die Polizei OÖ.

(APA)