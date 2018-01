Fünf Hunde bei Küchenbrand in Kärnten verendet

Bei einem Küchenbrand in der Gemeinde Reißeck (Bezirk Spittal/Drau) sind in der Nacht auf Montag fünf Hunde, unter ihnen drei Welpen, ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus, als sich die Bewohner, ein 24-Jähriger und eine 21-Jährige ein Essen zubereiten wollten. Die genaaue Ursache ist noch nicht bekannt. Die Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, die Hunde dürften an den Rauchgasen verendet sein.

(APA)