Totalschaden nach Zusammenstoß mit Pferd

Bei Güssing im Südburgenland ist am Wochenende ein Pkw mit einem entlaufenen Pferd zusammengestoßen. Während das Tier den Unfall äußerlich unbeschadet überstand, wurde eine 47-jährige Frau, die als Beifahrerin im Wagen saß, am Oberkörper verletzt. Der Lenker, ein 54-jähriger Burgenländer, blieb unverletzt. Am VW Golf entstand Totalschaden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Montag.

Der 54-Jährige fuhr am späten Samstagnachmittag auf der B57 von Güssing Richtung Neustift bei Güssing. Als das Pferd plötzlich von rechts die Fahrbahn querte, konnte er trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Pferd wurde von einem Angehörigen des Besitzers eingefangen. Es hatte laut Polizei keine ersichtlichen Blessuren erlitten. Die verletzte Beifahrerin wurde von der Rettung ins Spital gebracht.

(APA)