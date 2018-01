Lkw-Fahrer verschätzte sich bei Wiener U-Bahnbrücke

Ein Lkw-Fahrer hat sich bei der Einschätzung der Höhe einer U-Bahnbrücke in Wien-Donaustadt am Montag verschätzt. Als er gegen 8.45 Uhr die Brücke am Dr. Adolf-Schärf-Platz durchfuhr, wurde der am Heck des Lkw befestigte Ladekran komplett abgerissen. Der Lenker blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien sicherten die Unfallstelle und entfernten den Ladekran mit einem Spezialfahrzeug.

Schließen – MA 68 Lichtbildstelle

(APA)