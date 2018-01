Wetter: Oben Neuschnee, unten Glatteis

Auch wenn man das angesichts der kalten Temperaturen derzeit nicht glauben mag: Dieser Winter hat gute Chancen, sich in die Reihe der zehn wärmsten Winter einzureihen. „Der heurige Winter liegt momentan zwei Grad über dem langjährigen Mittel, im Osten ist es noch wärmer“, sagt Meteorologe Josef Lukas von der Ubimet. was ihm heuer – bis jetzt – noch aufgefallen ist: Es gibt besonders viel Wind und besonders viele Temperaturschwankungen.

Tief „Evi“ sorgt für Glatteis

Das wird auch diese Woche deutlich, wenn sich Kalt- und Warmfront laufend abwechseln. Was nicht nur Neuschnee in den Bergen zur Folge hat, sondern auch eine sehr hohe Glatteisgefahr.

Eine Reihe von Tiefdruckgebieten, die stets eine Warm- und eine Kaltfront mit sich bringen, zieht dieser Tage über Europa. „Drei oder vier erreichen auch uns“, so Lukas. Am Dienstag bringt ein Tief namens „Evi“ mildere Luft sowie Schnee und Regen und in dieser Kombination somit Glatteisgefahr. Während nämlich bodennah noch die kalte Luft bestehen bleibt, geht der Schnee in Regen über – und im bodennahen Gebiet eben in Gefrierregen. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 bis 1000 Meter.

Nach dieser kurzen Warmfront kommt am Mittwoch die nächste Kaltfront, die Schneefallgrenze sinkt bis in die Täler. Im Westen Österreichs sind verstärkt Gewitter möglich. Im Osten des Landes werden Windböen mit bis zu 90 km/h erwartet.

Für Donnerstag wird die nächste Warmfront erwartet, die Schneefallgrenze steigt auf bis zu 1500 Meter. Am Freitag kühlt es dann wieder ordentlich ab, und es wird Neuschnee erwartet.

Im Flachland werden die Temperaturunterschiede weniger spürbar sein als in den Bergen. Im Flachland werden in den nächsten Tagen Temperaturen zwischen sieben und neun Grad erwartet. Während wiederum in den Bergen die Temperaturen um gut zehn Grad schwanken können. So werden in einer Höhe von 1500 Metern am Dienstag und am Donnerstag plus drei Grad erwartet, während für Mittwoch und Freitag minus acht Grad prognostiziert werden.

Zu warm für die Zeit

Meteorologe Lukas geht davon aus, dass die Temperaturschwankungen weiter gehen werden. „Trotz der raschen Wechsel gibt es ein allgemein sehr hohes Temperaturniveau für diese Jahreszeit.“

Die Glatteisgefahr ist übrigens immer dann gegeben, wenn es eine oder mehrere klare, kalte Nächte gab. Und dann am nächsten Morgen, bevor es wärmer wird, die Wolken zuziehen und Niederschlag einsetzt. Der Regen prallt dann auf die bodennahe noch kalte Luft und gefriert dort. „Das passiert häufig bei Warmfronten“, sagt Lukas. Wenn der Boden richtig kalt ist, kann das sogar noch bei drei bis vier Plusgraden passieren.

Für das Wochenende lässt sich noch keine genaue Prognose abgeben. Nur so viel: Ein Berechnungsmodell kündigt Neuschnee im Osten an. Und: Für Skifahrer sind die Voraussetzungen nicht schlecht. Vor allem oberhalb von 1500 Metern werde eine „ordentliche Ladung Neuschnee“ erwartet. Es dürfte also recht winterlich und kalt bleiben.

>> www.diepresse.com/wetter

(ks)