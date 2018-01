Drei Wochen altes Baby bei Autounfall in Vorarlberg verletzt

Ein 62-jähriger Autofahrer verlor am Dienstagabend in Lustenau in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Auch er und die 22 Jahre alte Mutter des Kindes zogen sich Verletzungen zu.

Wie schwer die Verletzungen der drei Autoinsassen waren, war Polizeiangaben zufolge vorerst nicht bekannt. Alle drei wurden in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

(APA)