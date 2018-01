Sattelzug mit 49 technischen Mängeln im Nordburgenland gestoppt

Ausgeschlagene Radlager, gerissene Achsaufhängung und keine Bremsleistung - 49 technische Mängel hatte ein serbischer Sattelzug, der von der Polizei am Dienstag beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aus dem Verkehr gezogen wurde. Bei 15 Beanstandungen war bereits Gefahr im Verzug, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt.

Der Sattelzug wurde bei der Einreise von Ungarn auf der Ostautobahn (A4) von Mitarbeitern der "Technischen Unterwegskontrolle" der Asfinag kontrolliert. Aufgrund der festgestellten Mängel erfolgte beim Zugfahrzeug als auch beim Sattelaufleger die Kennzeichenabnahme. Vom 32-jährigen serbischen Lenker wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

(APA)