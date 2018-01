Sturm-Böen um 120 km/h auf Österreichs Bergen erwartet

Das Sturmtief "Friederike", das bereits in Deutschland für Verkehrsbehinderungen gesorgt hat, wird in abgeschwächter Form am Mittwoch und am Donnerstag auch Österreich treffen, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Auf den Bergen seien Böen von etwa 120 km/h zu erwarten.

Sturmtiefs über dem Nordatlantik bringen mit kräftiger Nordwestströmung abwechselnd Kalt- und Warmfronten nach Österreich und zeitweise auch stürmischen Wind. "Von Mittwoch bis Donnerstag muss man in den tiefen Lagen Österreichs mit Böen zwischen 70 und 80 km/h rechnen, in exponierten Regionen sind kurzzeitig auch an die 100 km/h möglich", sagte Christian Csekits von der Zamg. "Auf den Bergen kann der Wind deutlich stärker sein, hier sind auf vielen Gipfeln am Mittwoch und Donnerstag Böen um 120 km/h zu erwarten."

Beachtlich sind die Neuschneemengen, die stellenweise an der Nordseite der Alpen zusammenkommen. Im Gebiet Bregenzerwald, Arlberg, Außerfern fallen von Mittwoch bis Donnerstag selbst in den Tälern größtenteils 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee, auf den Bergen bis zu 100 Zentimeter.

>> Aktuelle Warnungen für jede Gemeinde Österreichs auf www.zamg.at/warnungen

