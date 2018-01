Urlauber trat in Salzburg Kontrahenten mit Skischuh gegen Kopf

Vor einem Lokal in St. Johann im Pongau sind sich am Dienstagabend zwei Urlauber in die Haare geraten. Im Zuge der Rauferei versetzte ein 29-jähriger Däne seinem Kontrahenten mit dem Skischuh einen Tritt gegen den Kopf. Der 21-jährige Brite erlitt dadurch mehrere Frakturen im Gesicht und musste in das Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Der Däne wird angezeigt.

(APA)