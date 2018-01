Westbahnstrecke in Tirol wegen Lawinengefahr gesperrt

Wegen der prekären Lawinensituation ist am heutigen Donnerstagvormittag die Westbahnstrecke zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg gesperrt worden. "Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet", berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die Dauer der Sperre ist noch nicht absehbar.

"Die Lage wird von der Lawinenkommission laufend neu beurteilt", sagte Gasser-Mair. Die ÖBB baten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, aber die Sicherheit gehe vor, so Gasser-Mair: "Wir wollen keinesfalls ein Risiko eingehen".

Es sei ein Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams und Bludenz ohne Halt in St. Anton am Arlberg eingerichtet. Für Reisende, die nach St. Anton wollen, stünden aber in Bludenz Shuttle-Züge bereit.

Große Lawinengefahr

In Tirol weiten Teilen Tirols wird die Lawinengefahr am heutigen Donnerstag auf Stufe "4" der fünfteiligen Skala eingestuft. Vor allem im Westen und Norden Nordtirols wurde die Situation als kritisch bewertet. In den übrigen Regionen des Bundeslandes wurde die Gefahr oberhalb von etwa 1.600 Metern als groß, darunter als "erheblich", also mit Stufe "3", eingestuft.

Die Kombination aus weiteren Neuschneefällen - dies betraf vor allem den Westen des Landes - unverändert stürmischem Wind und steigenden Temperaturen erhöhte die Wahrscheinlichkeit von spontanen Schneebrettlawinen während des Tages, erklärten die Experten des Lawinenwarndienstes. Man rechnete am ehesten im Westen mit meist mittelgroßen, nur vereinzelt auch mit großen Lawinen. Dies hatte damit zu tun, dass hauptsächlich nur der seit zwei Tagen gefallene und vom Wind verfrachtete Neuschnee als Schneebrett abgehen werde. Ein Durchbrechen in tiefere Schichten sei nur in Einzelfällen in noch nicht entladenen Steilhängen, vermehrt im besonnten Gelände oberhalb von etwa 2.500 Metern denkbar.

Für Wintersportler herrschen sehr ungünstige Verhältnisse. Im schattigen Gelände musste aufgrund von eingeschneitem Oberflächenreif von einer allgemein sehr hohen Störanfälligkeit der Schneedecke ausgegangen werden. Im besonnten Gelände finden sich mögliche Schwachschichten im Neuschnee, so dass auch hier frischem Triebschnee im Steilgelände konsequent ausgewichen werden sollte. Vergleichsweise besser war die Situation nur im südlichen Osttirol. Frische Triebschneepakete waren dort kleiner, jedoch auch sehr leicht zu stören.

Seit Mittwochfrüh hatte es in Nordtirol sowie im nördlichen Osttirol nochmals 20 bis 40 Zentimeter geschneit. Somit waren seit Dienstag in Summe meist um 50 Zentimeter, im Westen und Nordwesten zum Teil um einen Meter Neuschnee zusammengekommen. Im südlichen Osttirol waren es nur wenige Zentimeter.

Stufe vier von fünf in Vorarlberg

Auch in Vorarlberg bleibt die Gefahr laut Lawinenwarndienst "verbreitet heikel". Oberhalb von 1800 bzw. 2000 Metern herrscht "große" Lawinengefahr der Stufe vier der fünfstufigen Skala, Schneebretter konnten dort bereits durch eine geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden. Wer die gesicherten Pisten verlassen wollte, brauchte viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung.

Experte Andreas Pecl nannte Kammlagen, eingewehte Steilhänge sowie Rinnen und Mulden als Gefahrenstellen. Durch die meist schlechte Verbindung des Neu- und Triebschnees mit der Altschneedecke sei zunehmend auch mit spontanen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus stärker eingewehtem Steilgelände zu rechnen.

In Vorarlberg fielen in den Höhenlagen von Mittwoch auf Donnerstag erneut 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, lokal sogar noch mehr. Dazu wehte - vor allem in höheren Lagen - nach wie vor stürmischer Wind, der zu umfangreichen Verfrachtungen führte. "Die Lawinengefahr bleibt auch die nächsten Tage angespannt", so Pecl.

Stufe vier auch in Salzburg

Auch in Salzburg gar das Sturmtief "Friederike" für verbreitet große Lawinengefahr (Stufe vier der fünfstufigen Skala) in den Bergen gesorgt. Wegen der ergiebigen Neuschneemengen und Windverfrachtungen herrscht eine sehr angespannte Lawinensituation. Die Katschbergstraße (B99) wurde zwischen Obertauern und Tweng wegen der Lawinengefahr gesperrt. Laut Lawinenwarndienst Salzburg ist die Auslösebereitschaft für Schneebrettlawinen vom lichten Hochwald aufwärts groß. Die Kombination von ergiebigem Neuschnee, Sturm und ungünstiger Unterlage führte zu einer heiklen Lawinensituation. Auch exponierte Verkehrswege sind durch Lawinen, die spontan abgehen können, gefährdet.

Niederösterreich: Gefahr verbreitet "erheblich"

In Niederösterreich wird die Gefahr weiterhin zum Teil als erheblich beurteilt. Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala herrscht in den Ybbstaler Alpen, den Türnitzer Alpen und in höheren Lagen des Rax-Schneeberggebiets. In den übrigen Regionen war das Risiko mäßig. Die Lawinensituation bleibe angespannt, teilte der Warndienst Niederösterreich mit.

Als Gefahrenstellen wurden vor allem die Expositionen Nord über Ost bis Süd genannt, wo frischer, instabiler Triebschnee eingelagert worden sei. Weiterhin war den Experten zufolge in windabgewandten Bereichen (Lee), hinter Geländekanten und in Einfahrten zu Rinnen und Mulden die Auslösung von Schneebrettlawinen durch geringe Zusatzbelastung möglich. Im Laufe des Donnerstags war mit einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit von spontanen Schneebrettlawinen und Wechtenbrüchen zu rechnen. In tieferen Lagen seien spontane mittelgroße Lockerschneelawinen möglich, die laut Prognose auch exponierte Verkehrswege erreichen können.

In den niederschlagsreichsten Regionen - den Ybbstaler und Türnitzer Alpen - wurden nach 30 Zentimetern Neuschnee am Mittwoch bis zu 30 weitere Zentimeter am Donnerstag erwartet, im Rax-Schneeberggebiet bis zu 15 Zentimeter. In der Semmering-Wechselregion wurde nur mit vereinzelten Schauern gerechnet. Dem Warndienst zufolge sollte die Schneefallgrenze im Laufe des Donnerstags auf über 1.000 Meter Seehöhe steigen, bevor sie in der Nacht auf Freitag wieder bis in die Täler sinkt.

