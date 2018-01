Auto fährt in Bäckerei

In Mistelbach ist am späten Donnerstagvormittag ein Auto durch die Auslagenscheibe in die Bäckerei im Landesklinikum gefahren. 16 Gäste wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, teilte Walter Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Einen ähnlichen Unfall hatte es erst am Dienstag im Landesklinikum Horn gegeben.

Am Steuer des Wagens in Mistelbach saß der Polizei zufolge ein 69-Jähriger, der auf Parkplatzsuche war. Als Unfallursache gilt ein körperliches Gebrechen des Pensionisten. Ihm sei beim Fahren schlecht geworden, habe der Mann angegeben, schrieben die "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN).

Schließen Die Unfallstelle auf einem Bild der Feuerwehr – Feuerwehr Mistelbach-Stadt

Die Bäckerei befindet sich nach Angaben von Bernhard Jany von der niederösterreichischen Landeskliniken-Holding direkt neben Eingang des Krankenhauses. Die Feuerwehr traf Absperrungsmaßnahmen am Unfallort und barg später das Auto, das mitten im Lokal zu stehen gekommen war. Die Verletzten wurden umgehend vom Personal des Landesklinikums versorgt.

Erst am Dienstagvormittag war in Horn ein Pkw in den Warteraum der Unfallambulanz des dortigen Krankenhauses gekracht. Am Steuer des Fahrzeugs eines Mietwagengewerbes saß eine 84-Jährige. Dieser Unfall forderte nach Polizeiangaben acht Leichtverletzte, als Ursache gilt eine Fehlbedienung der Automatik.

(APA)