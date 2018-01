Lawinengefahr: Gesperrte Arlbergstrecke ist wieder offen

Die seit Donnerstag wegen der prekären Lawinensituation zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg gesperrte Westbahnstrecke ist Freitagfrüh wieder freigegeben worden. "Seit 7.00 Uhr verkehren die Züge wieder", berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der APA.

Die Mitarbeiter der ÖBB standen seit 4.30 Uhr im Räumeinsatz. Die Strecke wurde teils mit schwerem Gerät, teils händisch freigemacht.

Lawinengefahr quer durch Österreich

Reichlich Neuschnee und starker Wind sorgen seit Donnerstag quer durch Österreich für hohe Lawinengefahr. In Tirol und Vorarlberg war die Lawinengefahr am Donnerstag laut Lawinenwarndienst „verbreitet heikel“. In den Höhenlagen fielen von Mittwoch auf Donnerstag 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, lokal sogar noch mehr. Dazu wehte – vor allem in höheren Lagen – stürmischer Wind, der zu umfangreichen Verfrachtungen führte.

Oberhalb von 1800 Metern herrschte auch in Niederösterreich „große“ Lawinengefahr (Stufe vier auf der fünfstufigen Skala). Schneebretter konnten dort bereits durch eine geringe Zusatzbelastung – beispielsweise durch einen einzelnen Skifahrer – ausgelöst werden. Wer die gesicherten Pisten verlassen wollte, brauchte viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung. Die Situation wird hier auch in den kommenden Tagen angespannt bleiben.

(APA)