Mord und Selbstmord nördlich von Graz

In einem Einfamilienhaus in Judendorf-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) sind am Samstagnachmittag zwei Leichen entdeckt worden. Laut der Landespolizeidirektion Steiermark wurden ein 80 Jahre alter Mann und seine 77 Jahre alte Frau mit Schussverletzungen von einer Angehörigen im Wohnhaus gefunden. Ermittlungen durch das Landeskriminalamt haben vorerst keine Hinweise auf Fremdverschulden gegeben.

(APA)