Ausnahmezustand in den Alpen: Gebietsweise höchste Lawinen-Warnstufe

Nach heftigen Schneefällen hat sich die Lawinengefahr in Westösterreich und der Schweiz massiv verschärft. Wegen Straßensperren sind mehrere Wintersportorte nicht erreichbar, darunter St. Anton am Arlberg und seit Sonntagabend auch Ischgl und das gesamte Paznauntal in Tirol. Die Region um Zermatt im schweizer Kanton Wallis ist seit Sonntag praktisch von der Außenwelt abgeschnitten.

In Tirol stufen die Experten des Landes das Risiko verbreitet mit Stufe "4" der fünfteiligen Skala ein - noch, denn gebietsweise herrscht bereits auch "sehr große" Lawinengefahr, die höchste Stufe. Diese war in Tirol zuletzte im Jahr 1999 ausgegeben worden, im Jahr der Lawinenkatastrophe von Galtür.

Lawinen können sich von selbst auslösen

Der Lawinenwarndienst des Landes spricht von einer "kritischen" Lawinensituation. Sowohl Neu- als auch Triebschnee seien sehr störanfällig. Im Tagesverlauf sei zunehmend mit Selbstauslösungen von Lawinen zu rechnen. Ausgelöste Schneebretter können zum Teil auch bis in tiefere Schichten durchbrechen und dann große Ausmaße annehmen. Dadurch könnten auch exponierte Verkehrswege und Siedlungen gefährdet sein.

In den vergangenen 48 Stunden gab es im Westen und Norden des Tirols bis zu einem Meter Neuschnee, lokal auch mehr. Inneralpin und entlang des Hauptkammes waren es 50 bis 75 Zentimeter, in Osttirol mit Ausnahme des Tauernkammes deutlich weniger. Auch in Vorarlberg sind in der Nacht auf Montag oberhalb von 1200 Metern noch einmal 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee hinzugekommen, lokal auch mehr.

Die kritische Lawinensituation hat zu zahlreichen Straßensperren geführt:

So war laut ÖAMTC etwa die Paznauntalstraße (B188) zwischen See und Kappl gesperrt. Die Orte Kappl, Ischgl und Galtür sind nicht erreichbar.





(B188) zwischen See und Kappl gesperrt. Die Orte sind nicht erreichbar. Die Arlbergstraße (B197) und die Lechtalstraße (B198) sind gesperrt und damit die Verbindung nach Lech, Zürs und Stuben abgeschnitten.





(B197) und die (B198) sind gesperrt und damit die Verbindung nach abgeschnitten. Auch die Westbahnstrecke zwischen Landeck und Bludenz ist, Stand Montagvormittag, nach wie vor gesperrt.





zwischen Landeck und Bludenz ist, Stand Montagvormittag, nach wie vor gesperrt. Im Montafon (Vorarlberg) ist die Verbindung nach Gargellen vorerst ebenfalls gesperrt.

(Vorarlberg) ist die Verbindung nach vorerst ebenfalls gesperrt. Auch nach Warth (Bregenzerwald) gab es zeitweise kein Durchkommen, die Bregenzerwaldstraße (L200) wurde Montag früh aber wieder auf ganzer Länge für den Verkehr frei gegeben.

Die Lage wird derzeit stündlich von der Polizei neu bewertet, zumindest die Straßensperren dürften jedoch noch länger andauern. Die Autobahngesellschaft Asfinag appelliert indes, die Fahrweise an die winterlichen Bedingungen anzupassen. Zwar sind alle Autobahnen und Schnellstraßen befahrbar, trotzdem kommt es zu Behinderungen auf der Inntalautobahn (A12). Rund 50 Winterdienst-Fahrzeuge sind laut Asfinag in Tirol im Einsatz.

Weiterhin großes Risiko in Salzburg

Auch im Bundesland Salzburg hat es neuerlich Schneefällen gegeben, die Lawinengefahr ist damit auch am Montag in weiten Teilen groß, also Warnstufe vier. Auswirkungen des Winterwetters zeigten sich auch im Straßenverkehr: Auf vielen höheren Verbindungen gibt es Sperren oder Kettenpflicht, auch im Großraum der Landeshauptstadt kam es in der Früh zu starken Behinderungen.

Am Montag sollte die Warmfront mit stürmischem Westwind weiteren Neuschnee bringen. Dieser Schnee überdecke den umfangreichen Neu- und Triebschnee der letzten Tage, weshalb sich im freien Skiraum eine sehr kritische Situation ergibt, hieß es im Lawinenwarnbericht für Salzburg. Vor allem oberhalb der Waldgrenze seien zahlreiche kleinere, vereinzelt aber auch große Lawinen zu erwarten, die auch exponierte Verkehrswege gefährden können. Schon bei geringer Zusatzbelastung könnten Schneebretter im Steilgelände ausgelöst werden. Zudem erschwere schlechte Sicht die Beurteilung der Lage.

Lediglich in den Lungauer Nockbergen wurde die Gefahr mit Stufe drei - erheblich - bewertet. Mit einer Entspannung der Situation sei erst im Lauf der Woche zu rechnen, sagte Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg.

Straßensperren in Salzburg:

Die Katschberg Bundesstraße zwischen Obertauern und Mauterndorf





zwischen Obertauern und Mauterndorf Die Salzachtal Bundesstraße über den Paß Lueg.





über den Paß Lueg. Die Hochkönig Bundesstraße zwischen Mühlbach und Dienten.

Stufe 4 auch in Niederösterreich

Auch in Teilen Niederösterreichs herrscht weiterhin zum Teil große Lawinengefahr. In den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet oberhalb von 1200 Metern wurde das Risiko mit Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala beurteilt. Darunter und in den Türnitzer Alpen gilt Stufe 3 ("erheblich"), teilte der Warndienst Niederösterreich mit. Die spontane Lawinenaktivität stieg an.

Neuschnee und Wind haben dem Bericht zufolge für spröde Wechten und zum Teil große Triebschneeansammlungen gesorgt. Die Gefahrenstellen lagen in kammnahem und -fernem Gelände, hinter Geländekanten und in Hohlformen aller Expositionen. Bereits bei geringer Zusatzbelastung sei eine Schneebrettauslösung wahrscheinlich, wurde gewarnt. "Mit weiterem Neuschnee lösen sich aus steilen Rinnen und Hängen immer häufiger spontane Schneebretter", hieß es in dem Bericht.

Am Sonntag wurden in den Ybbstaler Alpen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee verzeichnet. Am Montagvormittag sollte es von Westen her wieder etwas zu schneien beginnen, zum Abend hin wurden stärkere Niederschläge prognostiziert. Der Schneefall sollte bis Dienstagmittag anhalten, in tiefen Lagen wurden Schneeregen oder Regen erwartet. "Dadurch werden die Abgänge spontaner Nassschneelawinen aus Wald- und Wiesenhängen unter 1.000 Meter Seehöhe wahrscheinlicher", berichtete der Warndienst.

Schließen – APA

Schneechaos in Zermatt

Auch in weiten Teilen der Schweiz wurde die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Auch hier habe es seit 1999 nichts Vergleichbares gegeben, sagte eine Sprecherin des Schweizer Wetterdienstes. Die Region Zermatt (Kanton Wallis) war bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen weder per Bahn noch per Straße erreichbar. Ein Helikopter-Shuttle konnte wegen des schlechten Wetters nur einige Gäste, die abreisen wollten, ausfliegen. Viele Bergbahnen stellten ihren Betrieb ein, so dass nur wenige Pisten offen waren.

Das Tourismusbüro tröstete die Gäste mit Verweis auf die möglichen anderen Aktivitäten. Es gebe eine Indoor-Kletterhalle, ein Kino, das Matterhornmuseum und die Möglichkeit, Billard zu spielen, sagte eine Sprecherin. Im Ort sind momentan etwa 9000 Touristen. Es ist unklar, wann sich die Situation wieder normalisiert. Die Lawinenkommissionen beraten, was zu tun ist.

(APA/dpa/sda)