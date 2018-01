Schneemassen im Westen, Wetterberuhigung ab Dienstag

Mehrere Frontensysteme brachten am vergangenen Wochenende und am Montag von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark teils große Neuschneemengen. "Schwerpunkt war wie schon so oft in diesem Winter das Gebiet um den Arlberg. In den Hochlagen fiel teils mehr als 1,5 Meter Schnee", berichtet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe des Wetterdienstes Ubimet, am Montag. "Stellenweise liegen hier bereits fünf Meter Schnee, in Muldenlagen sogar noch viel mehr."

Aber auch in den Tälern liegt viel Schnee. So meldete die Wetterstation in Schröcken am Arlberg Montagfrüh 135 Zentimeter Schnee. Sogar 146 Zentimeter Schnee lagen zur gleichen Zeit im Tiroler Seefeld und auf 120 Zentimeter kommt man im Salzburger Saalbach. Nicht außergewöhnlich aber durchaus beachtlich sind auch die 78 Zentimeter im nur 589 Metern gelegenen Tiroler Ort Kössen sowie die 76 Zentimeter im üblicherweise nicht so schneereichen Umhausen im Ötztal. Weiter im Osten fiel zwar auch verbreitet Neuschnee, derart große Mengen kamen dort allerdings nicht zusammen.

Die Lawinensituation hat sich in vielen Regionen entsprechend verschärft. In den westlichen und südwestlichen Gebirgsgruppen Tirols gilt mittlerweile sogar die höchste Lawinenwarnstufe fünf. Vorerst dauern die Regen- und Schneefälle weiter an, bis Dienstagfrüh kommen oberhalb von 800 bis 1200 Meter lokal noch einmal 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee dazu und der starke Wind sorgt für Schneeverwehungen. In den Tälern muss man hingegen zunehmend mit Regen- und Schneeregen rechnen.

Wetterberuhigung in Sicht

Die gute Nachricht ist allerdings, dass ein Ende der starken Niederschläge in Sicht ist. Schon in der Nacht auf Dienstag lassen laut Ubimet Regen und Schneefall langsam nach und klingen tagsüber von Vorarlberg bis Salzburg sogar weitgehend ab. Bis zumindest Freitag setzt sich dann trockenes und in allen Höhen deutlich milderes Wetter durch. "Die starken Schneefälle sind damit vorerst vorbei", so Spatzierer. "Durch die ansteigenden Temperaturen kann sich die Schneedecke allmählich setzen." Die Temperaturen steigen mit leichtem Südföhn bis Donnerstag in 2000 Metern auf bis zu 7 Grad, selbst in 3000 Metern gibt es nur noch leichten Frost. In den Tälern sind vereinzelt bis zu 12 Grad möglich.

Die Lawinensituation entspannt sich damit zwar langsam. Auf Touren im freien Gelände, abseits der gesicherten Pisten, sollte man vorerst aber unbedingt verzichten, da mit den höheren Temperaturen die Gefahr von Nassschneelawinen massiv ansteigt.

(Ubimet/Red.)