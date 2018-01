Mutmaßliche Neonazis vor Gericht: "Nur Grillabende und Kameradschaft"

Acht Männer müssen sich ab Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verbrechens nach dem Verbotsgesetz vor einem Geschworenengericht verantworten. Sie sollen 2013 in Österreich eine Untergruppe einer deutschen rechtsradikalen Verbindung gegründet haben, außerdem waren einschlägige Tätowierungen und Aussagen Gegenstand der Anklage. Nur sieben der Beschuldigten erschienen zum Auftakt.

Den sechs Steirern und zwei Deutschen - einer der Deutschen war am Montag nicht aufgetaucht - wird vorgeworfen, 2013 eine Vereinigung unter dem Namen "Legion Werwolf - Sektion Ostmark" als Untergruppe der in Deutschland ansässigen "Legion Werwolf" gegründet zu haben, um eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten für nationalsozialistische Gleichgesinnte zu bieten.

Einige Angeklagte sollen außerdem auf Facebook Symbole mit NS-Bezug und Links zu rechtsradikalen Seiten gepostet haben. Einer der Männer soll zahlreiche Nazi-Tätowierungen und sich am Telefon gerne mit "Führerbunker" gemeldet haben. Einigen Beschuldigten wird vorgeworfen, Gegenstände mit NS-Bezug gesammelt und zugänglich gemacht haben, einer hatte laut Anklage sogar eine Kleiderpuppe mit Wehrmachtsuniform in seiner Wohnung aufgestellt und Besuchern gezeigt. Drei Männer sollen unbefugt verbotene Waffen und Kriegsmaterial besessen haben.

Der Prozess wurde auf vier Tage (bis 25.1.) anberaumt. Für den ersten Verhandlungstag ist die Einvernahme der Angeklagten geplant, erste Zeugen werden am Dienstag erwartet.

Zähe Befragung

Die Befragung des ersten Angeklagten im Prozess um NS-Wiederbetätigung erwies sich als äußerst zäh, da der 27-jährige Steirer zwar grundsätzlich geständig war, im Detail jedoch alles leugnete. Bei der "Legion Werwolf Ostmark" , die er leiten sollte, sei es "um Kameradschaft, Grillabende und zusammen sitzen" gegangen, außerdem habe man "Konzerte besucht".

"Wann sind Sie in die rechte Szene gekommen?", fragte Richterin Sabine Anzenberger. "Im Politechnikum, in der Schule habe ich das alles gehört, hinterfragt, dann ist eines zum anderen gekommen", beschrieb der 27-Jährige etwas vage, wie seine Begeisterung für das NS-Regime begonnen hatte. "Was meinen Sie damit?", hakte die Richterin nach. "Dass ich das alles gutgeheißen habe", antwortete der Befragte.

Aus den Erzählungen des Mannes wurde deutlich, dass der Drahtzieher jener Angeklagte sein dürfte, der nicht zum Prozess erschienen ist. Dieser war in Deutschland an der Gründung der "Legion Werwolf" beteiligt, und wollte österreichische Gesinnungsgenossen dazu bringen, eine Untergruppe zu gründen. In einer Handvoll Obersteirer fand er willige Gefolgsleute, die von den Ideen dahinter offenbar leicht zu beeindrucken waren. Als Chef der "Ostmark"-Abteilung hätte der 27-Jährige fungieren sollen, zwei weitere Angeklagte als seine Stellvertreter.

Eine Wohnung wurde angemietet, nach Vermutung der Richterin für die Tätigkeiten der Gruppe. "Nein, das war eine Saufwohnung", erklärte der Befragte, "dort haben wir nur Party gemacht". Im Übrigen sei der "Verein" nie zustande gekommen. "Was hat zur Gründung gefehlt, Sie hatten die Wohnung, Sie hätten das Ganze leiten sollen, T-Shirts gab es auch, was fehlte denn?", interessierte die Richterin. "Die Kutten", antwortete der Angeklagte. Dies stand dann im Gegensatz zur Aussage, es wäre nur um "Party, Grillabende und Konzerte" gegangen. Dass Konzerte von rechten Rockgruppen besucht wurden, gab der 27-Jährige bereitwillig zu.

"Warum haben Sie ein Geständnis abgelegt? Nur wegen Ihrer früheren Gesinnung und ein paar Liedern? Was sie über 'Werwolf' zugegeben haben, ist gar nichts", merkte der beisitzende Richter Armin Scheck an. "Wenn das alles stimmt, warum haben Sie sich dann nicht 'Partygruppe Abteilung Österreich' genannt?", so der Richter.

Der nicht erschienene Angeklagte, Harald F., ist in Deutschland bereits einschlägig vorbestraft. Dass es bei ihm weit über T-Shirts und Tätowierungen hinaus geht, zeigt die Tatsache, dass er unter Verdacht steht, Anschläge auf die Tochter von Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Anm), auf die US-Botschaft in Wien und die jüdischen Gemeinden in Frankfurt und Berlin geplant zu haben.

Der Prozess wird morgen, Dienstag, um 9.15 Uhr im Landesgericht Leoben mit der Befragung der Angeklagten fortgesetzt.

