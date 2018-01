Ein 45-Jähriger soll über 50 Opferstöcke in Kirchen im Bezirk Innsbruck Land und in der Stadt Innsbruck aufgebrochen haben. Laut Polizeiangaben vom Montag wurde der Mann tags zuvor in der Pfarrkirche Mariahilf auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

(APA)