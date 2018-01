Steirer schießt sich auf Schießstand mit Pistole ins Bein

Ein 45 Jahre alter Steirer hat sich am Mittwochabend bei Schießübungen auf einem Grazer Schießstand mit seiner Pistole versehentlich selbst in den Oberschenkel geschossen. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Der Schwerverletzte wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht.

Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte gegen 18.40 Uhr in der Schießanlage eines Sportvereines im Bezirk Puntigam Schießübungen durchgeführt. Als er seine geladene Pistole in den Holster stecken wollte, löste sich ungewollt ein Schuss, der ihn im Oberschenkel traf. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der die Schießaufsicht inne hatte, leistete sofort Erste Hilfe. Das Rote Kreuz führte die weitere medizinische Versorgung durch und lieferte den Mann in das Spital ein.

(APA)