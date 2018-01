Elf- und 14-Jähriger stehlen Auto in Graz

Ein 14-Jähriger und sein elfjähriger Cousin haben am Mittwoch mit einem gestohlenen Auto eine Spritztour von Graz bis ins benachbarte Seiersberg gemacht. Als ihnen der Sprit ausging, ließen sie den Wagen einfach stehen. Ein Zeuge beobachtete die beiden und rief die Polizei. Die Buben wurden gefunden, der junge Lenker angezeigt. Er dürfte auch einen Unfall verursacht haben.

Die beiden rumänischen Kinder dürften zusammen mit anderen Personen in Graz betteln, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei. Gegen 13.00 Uhr waren der 14-Jährige und sein Cousin in der Draisgasse. Dort fanden sie den unversperrten Pkw sowie auch die originalen Schlüssel. Der ältere der beiden setzte sich hinter das Lenkrad und startete das Auto. Zusammen fuhren sie mehrere Kilometer weit durch Graz nach Seiersberg. Bei einer Ampel ließen sie den Wagen dann zurück und gingen zu Fuß zurück nach Graz.

Die Polizei griff die beiden auf und übergab sie ihren Erziehungsberechtigten. Am gestohlenen Wagen wurden Beschädigungen festgestellt, weshalb die Ermittler von einem möglichen Unfall ausgehen. Die Erhebungen dazu laufen aber noch.