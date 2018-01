Lkw-Fahrer nach 35 Stunden am Steuer in Steyr gestoppt

Die Polizei in Steyr hat bei einer Routinekontrolle einen 54-jährigen Serben gestoppt, der 35,57 Stunden durchgehend am Steuer seines Lkw gesessen war. Ihm wurde eine "Zwangsruhezeit" auferlegt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung von 3200 Euro eingehoben. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag.

(APA)