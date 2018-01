Kritik an "abscheulicher Wortwahl" gegen "Omas gegen Rechts"

"Schockiert" über eine "abscheuliche Wortwahl" des Salzburger Identitären-Chefs Edwin Hintsteiner gegenüber älteren Menschen zeigte sich am Samstag der SPÖ-Pensionistenverband. Hintsteiner hat laut Generalsekretär Andreas Wohlmuth am Internationalen Holocaust-Gedenktag in Richtung der demonstrierenden "Omas gegen Rechts" auf Twitter den Satz "Wenn man länger lebt, als man nützlich ist" gepostet.

"Es offenbart sich hier die abscheulichste Unmenschlichkeit, von der wir geglaubt haben, dass sie überwunden sei. Es zeigt sich aber, dass dem leider nicht so ist und es heute mehr denn je notwendig ist, einen entschlossenen, neuen Kampf gegen dieses widerwärtige rechtsextreme Gedankengut zu führen, bei dem alten Menschen das Recht zu leben abgesprochen wird", sprach Wohlmuth in einer Aussendung von "einem Skandal, der Konsequenzen haben muss".

Tweet von Edwin Hintsteiner:

"Wenn man länger lebt, als man nützlich ist", sagt Identitären Salzburg-Chef Hintsteiner zu Omas gegen Rechts. Da ist sie, die menschenverachtende Fratze des Neofaschismus. pic.twitter.com/6BNNNuQKhs — Fabian Schmid (@fabian_schmid) 26. Januar 2018

(APA)