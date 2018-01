Sekundenschlaf: Frau prallte gegen Hausmauer

Wegen Sekundenschlaf kam in der Nacht auf Sonntag eine 62-jährige Lenkerin aus Eferding mit ihrem Auto in ihrer Heimatstadt von der Straße ab und stieß nach knapp 40 Metern gegen die Mauer einer Lagerhalle eines Bauernhofs. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie sich nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte. Eine Autofahrerin, die den Unfall bemerkte, verständigte die Rettung.

Die 62-Jährige wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Das schwer beschädigte Auto musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Gegen eine Hausmauer prallte in der Nacht auf Sonntag auch ein 20-jähriger Linzer. Der junge Mann, der keinen Führerschein besitzt, war mit einem um 120 Euro gekauften, nicht zum Verkehr zugelassenen Auto auf der abschüssigen Gemeindestraße Obernbergen (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Richtung Linz unterwegs gewesen. Der Wagen hatte abgefahrene Winterreifen, der Lenker keine Fahrpraxis. Der Mann kam von der Straße ab und rutschte mit dem Wagen über eine steil abfallende Böschung gegen einen Bauernhof. Ein an der Hauswand stehender Wassertank aus Plastik dämpfte den Aufprall. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

(APA)