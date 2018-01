Frau von Liftbügel niedergeschlagen

Eine 39-jährige Frau wurde am Sonntag im Skigebiet Gerlitzen von einem Schlepplift-Bügel kurzfristig k. o. geschlagen. Die Kärntnerin wurde von dem Bügel genau am Kopf getroffen - an der Stirn unterhalb des Helms. Sie stürzte und war für kurze Zeit bewusstlos. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde sie per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Wie es dazu kommen konnte? Der Liftwart vermutet gegenüber dem ORF Kärnten, dass ein anderer Skifahrer in der Bergstation den Bügel zu spät losgelassen hat. Der Mitarbeiter habe auf dem Überwachungsmonitor einen ausgezogenen Bügel auf der Rampe gesehen und sofort den Not-Stopp betätigt.

(red.)