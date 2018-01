Frau baute mit 2,88 Promille Unfall

Mit 2,88 Promille Alkohol hat eine 40-jährige Autolenkerin Sonntagabend an der Linzer Donaulände einen Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten gebaut. Die Frau hatte offenbar übersehen, dass der vor ihr fahrende Wagen vor einer roten Ampel anhielt, und fuhr auf den Pkw auf. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen, so die oberösterreichische Polizei.