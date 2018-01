Sessellift defekt: Mehr als 150 Skifahrer geborgen

Wegen eines Lagerschadens waren am Montagnachmittag mehr als 150 Pistensportler am Rosenkranz-Sessellift am Kreischberg im obersteirischen Bezirk Murau festgesessen. Kurz vor 18 Uhr konnte schließlich das Ende des Einsatzes vermeldet werden.

Der Rettungseinsatz des #Bundesheer am Kreischberg ist beendet. Rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit konnten alle Personen geborgen werden. Die Bundesheer-Hubschrauber haben mehr als 150 Personen gerettet. @OEAMTC und @BMI waren ebenfalls im Einsatz. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) January 29, 2018

Wie Michael Bauer, Sprecher des Österreichischen Bundessheers auf Twitter berichtete, waren drei Alouette 3 Hubschrauber bei der Bergung im Einsatz. Die Bergung lief so ab, dass Flugretter vom Hubschrauber mit Bergewinden abgeseilt wurden.

Das Bundesheer hat auch schon Bilder und Videos vom Bergevorgang veröffentlicht.

Und auch ein erstes Video gibt es. #Bundesheer pic.twitter.com/vDlZDtjUj4 — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 29. Januar 2018