Doppelmord in Linz: Täter krank

Linz. Der damalige Innenminister und nunmehrige Nationalratspräsident, Wolfgang Sobotka (ÖVP), hatte zu ungewöhnlicher Zeit, nämlich an einem Abend Anfang Juli vorigen Jahres, eilig eine Pressekonferenz einberufen. Der Doppelmord, der am 30. Juni an einem betagten Ehepaar in Linz begangen worden war, habe IS-Hintergrund. Dies teilte der Minister mit.

Anders formuliert: einen terroristischen Hintergrund – eben bezogen auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Allerdings ließ sich im Laufe der bis heute laufenden Ermittlung nicht untermauern, dass es sich tatsächlich um einen IS-Terrormord gehandelt hat. Ein wichtiger Zwischenschritt wurde nun aber vollzogen. Das psychiatrische Gutachten liegt vor: Demnach ist der Beschuldigte, Mohamed H. (54), psychisch krank. Aber zurechnungsfähig.

Die Staatsanwaltschaft Linz hatte die Psychiaterin Heidi Kastner mit der Erstellung eines Gutachtens betraut. Dieses legt nun dem Gericht nahe, dass der aus Tunesien stammende Mann in eine geschlossene psychiatrische Abteilung eingewiesen wird. Laut Gutachten leidet er an einer Persönlichkeitsstörung. Abgesehen davon muss H. aber auch mit einer Bestrafung rechnen, da er als zurechnungsfähig eingestuft wird.

Als Motiv hatte der Mann, der als Gemüselieferant tätig war, ursprünglich Folgendes angegeben: Er habe an der Gesellschaft und an der FPÖ ein Exempel statuieren wollen, weil er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühle. Der Sohn des getöteten Paares – die Frau war 85, der Mann 87 – ist als Beamter der oberösterreichischen Landesregierung tätig; in einer Abteilung, die dem FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner untersteht.

Verfassungsschutz ermittelte

Später war dann eben (siehe oben) ein anderes Motiv, nämlich Terrorismus, angenommen worden. Ein Umstand, der den Fall zum Gegenstand eines wüsten politischen Schlagabtauschs machte.

Im „Presse“-Gespräch erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, Philip Christl, dass „bislang die Anhaltspunkte dafür, dass dieser Doppelmord einen terroristischen Hintergrund hat, fehlen“. Derzeit werde aber noch der Abschlussbericht des Verfassungsschutzes ausgearbeitet. Insofern sei es noch nicht ganz auszuschließen, dass sich doch ein Terrormotiv herausstellt.

Dagegen spricht, dass sich auch der IS nach Wissensstand der Staatsanwaltschaft nie zu der Tat bekannt hat. Allerdings haben Ermittler, wie berichtet, herausgefunden, dass Mohamed H. dem IS via Internet die Treue geschworen hatte. Auch hat der Beschuldigte vor der Tat auf Facebook seine Sympathien für die Terrormiliz kundgetan. Nun heißt es vorerst Warten auf die Anklage. Diese soll in einigen Wochen fertig sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)