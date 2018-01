Vorarlberg: Zwei Kälber fielen bei Transport von fahrendem Lkw-Zug

Beim Transport von Kälbern mit einem Lkw-Zug sind am Montag in Wolfurt (Bezirk Bregenz) zwei der Tiere vom Anhänger auf die Fahrbahn gefallen. Beide wurden vom Lkw überrollt, ein Kalb wurde dabei getötet, das zweite schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an, Anzeigen wurden aber angekündigt. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) protestierte scharf und forderte Gesetzesänderungen.

Laut Polizei fielen die beiden Kälber durch die vorderen Anhängertüren auf die Straße, als der 49-jährige Chauffeur das Fahrzeug an einer Kreuzung abbremste. Weshalb sich die Türen öffneten, war vorerst unklar. Die Tiere kamen zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger zu liegen und wurden beim Anfahren vom Lkw erfasst. Wie die Webseite "Vorarlberg Online" berichtete, wurde das schwer verletzte Kalb nach dem Umfall auf einen Tiertransport-Anhänger geladen, musste später aber eingeschläfert werden.

Tobias Giesinger vom VGT vermutete, dass die Tiere zu einer Sammelstelle nach Lauterach (Bezirk Bregenz) gebracht werden sollten, von wo üblicherweise Transporte nach Italien und Spanien erfolgen. "Erst im vergangenen November hat der VGT den leidvollen Weg der Vorarlberger Kälber bis in die Mastbetriebe im Süden aufgezeigt", sagte der Aktivist. Man habe bereits damals Anzeige gegen mehrere Tiertransportfahrer erstattet. "Dieses schreckliche Ereignis zeigt einmal mehr, dass diese Transporte beendet werden müssen", so Giesinger. Er forderte generell ein gesetzliches Transportverbot für Tiere, die noch von Muttermilch abhängig sind. Diese könnten nämlich während des Transports nicht mit Nahrung versorgt werden.

(APA)