72-Jährige beim Spazieren ausgerutscht und ertrunken

Eine 72-Jährige ist in Vöcklabruck beim Spazierengehen mit ihrem Hund am Sonntag offenbar ausgerutscht, in die Vöckla gefallen und ertrunken. Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte über eine leblose Person im Wasser im Bereich des Flurweges informiert und bargen die Leiche der Frau, teilte die Polizei Oberösterreich am Dienstag mit.

Die Pensionistin war bereits von Bekannten gesucht worden. Sie dürfte Sonntagnachmittag mit ihrem Hund von zu Hause in Richtung ihrer Schrebergartenhütte gegangen sein. Abrutschspuren an der Böschung deuteten darauf hin, dass die Frau den Halt verloren hatte. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion an.