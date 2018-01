2017 deutlich mehr Geisterfahrer

Wien. Im vergangenen Jahr waren auf Österreichs Straßen deutlich mehr Geisterfahrer unterwegs als noch 2016. Insgesamt wurde 409 Mal via Ö3 vor Geisterfahrern gewarnt – das ist ein Anstieg um 46 Meldungen gegenüber dem Jahr zuvor (plus 12,7 Prozent) und der höchste Wert seit 2008 mit damals 497 Meldungen. Das berichtete die Verkehrsredaktion des Senders am Dienstag. Am häufigsten war ein Teilstück der A2 im Raum Graz betroffen (23 Meldungen), die meisten Alarme wegen Falschfahrern gab es an Sonntagen (insgesamt 79).

Im Bundesländerranking führt wie schon 2016 die Steiermark (2017: 96 Meldungen, 2016: 79), gefolgt von Niederösterreich (87/66) und Tirol (69/50), das damit Oberösterreich (55/62) überholt und auf den vierten Rang verdrängt hat. Dahinter folgen Kärnten (42/40), Salzburg (27/25) und Wien (13/zwölf). Am Ende der Reihung lagen 2017 ex aequo Vorarlberg und das Burgenland mit den wenigsten Meldungen (je zehn, 2016: zwölf bzw. 17).

A2 mit den meisten Meldungen

Die Südautobahn (A2) war 2017 die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern. Mit 86 Meldungen hat sich hier laut Ö3 die Zahl deutlich erhöht. In Relation zur Gesamtlänge waren auf der A23 (Südosttangente) in Wien sowie auf der A12, der Inntalautobahn, und der A13, der Brennerautobahn in Tirol die meisten Falschfahrer unterwegs.

Generell waren am Wochenende deutlich mehr Geisterfahrer unterwegs als an Werktagen. Im Tagesverlauf traf man am späten Abend (21 bis 24 Uhr) am wahrscheinlichsten auf einen Falschfahrer. Das geringste Risiko bestand von 6 bis 9 Uhr. Der stärkste Monat war der August mit 45 Meldungen, im Februar wurden mit 22 Geisterfahrern die wenigsten gezählt. An zwei Tagen (11. Juli und 12. November 2017) gingen jeweils sieben Warnmeldungen on air. Der Tagesrekord von zehn Durchsagen am 25. Juni 2006 blieb unerreicht.

Teilschuld bei Schadenersatzanspruch

Was im Übrigen die Schuldfrage bei Verkehrsunfällen mit Geisterfahrerbeteiligung angeht, ist die Situation keineswegs so eindeutig, wie auf den ersten Blick vermutet werden könnte, und hängt von den jeweiligen Umständen ab – vor allem bei Schadenersatzansprüchen. So vermindern sich beispielsweise Schmerzensgeldansprüche automatisch um ein Viertel, wenn man bei einem Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer nicht angeschnallt war. War man zu schnell unterwegs und hat zu spät auf den Geisterfahrer reagiert (etwa wegen Unachtsamkeit), können sich die Ansprüche sogar um ein Drittel verringern – und zwar nicht nur beim Schmerzensgeld, sondern bei den gesamten Schadenersatzansprüchen.

Erneut Tiefststand bei Verkehrstoten

2017 starben nach Angaben des Innenministeriums bei 13 Geisterfahrerunfällen drei Menschen (2016 waren es zwei), fünf wurden schwer verletzt. In den vergangenen 30 Jahren sind insgesamt 115 Personen bei derartigen Unglücken getötet worden.

Generell gab es 2017 einen Rückgang bei den Verkehrstoten. Mit 413 Verunglückten hat das Innenministerium nach 2016 sogar die bisher niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 vermeldet. Langfristig liegt das aktuelle Ergebnis zudem zum fünften Mal in Folge unter 500 – vor 2013 lag die Opferzahl immer darüber. Im Vergleich zu 2016 bedeuten die 413 tödlichen Verkehrsunfälle einen Rückgang von 19 Toten bzw. von 4,4 Prozent. Mit 2948 Toten war 1972 der bisherige Negativhöhepunkt der Unfallstatistik, 2017 war es im Vergleich dazu ein Siebentel. Die Zahl zugelassener Fahrzeuge hat seit 1972 jedoch von 2,5 Millionen auf 6,8 Millionen zugenommen. Der Zielwert des Österreichischen Verkehrssicherheitsprogrammes 2011 bis 2020 lautet 311 Opfer im Jahr 2020.

Als vermutliche Hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle gelten weiterhin mehrheitlich Unachtsamkeit bzw. Ablenkung (32,3 Prozent) und nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (26,3 Prozent). An dritter Stelle folgen Vorrangverletzung mit 10,9 Prozent. Alkohol war bei 19 letalen Unfällen mit im Spiel. (APA/kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)