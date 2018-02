Frau aus Baden entsorgte Müll in Bach

Laut der Stadtpolizei soll eine Frau aus Baden den "Mühlbach mit Müllbach verwechselt" und Abfall in dem Gewässer entsorgt haben. Die Verdächtige wurde am Dienstag auf frischer Tat ertappt, so die Exekutive am Donnerstag.

Fischereiaufsichtsorgane hatten laut Stadtpolizei in jüngster Zeit mehrmals Haushaltsmüll im Mühlbach im Bereich des Doblhoffparks entdeckt. Sie gingen der Sache nach und legten sich auf die Lauer. Dabei ertappten sie eine 79-Jährige als mutmaßliche Täterin. Die Frau kam am Dienstag aus einer Wohnhausanlage beim Doblhoffpark "mit einem Müllsack in der Hand, ging schnurstracks zum Mühlbach und warf den Müll in den Bach", berichtete die Stadtpolizei.

Einen Grund für ihr Handeln konnte die Badenerin nicht angeben. Sie wird nach dem Abfallwirtschaftsgesetz angezeigt.

