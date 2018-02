Kokainfund in Privatjet: Keine genaueren Angaben von Tiroler Firma

Nach dem Fund von 500 Kilogramm Kokain in einem Privatjet der Tiroler Firma "Tyrolean Jet Services" (TJS) in Großbritannien will das Unternehmen keine genaueren Angaben zu dem Vorfall machen und hat gegenüber der APA auf die Exekutivbehörden in Großbritannien verwiesen. Das Luftfahrtunternehmen distanzierte sich erneut von dem Vorfall.

Tyrolean Jet Services ging aus der 1978 unter Beteiligung von Gernot Langes-Swarovski übernommenen "Aircraft Innsbruck" hervor. Das Unternehmen betreibt Charterflüge sowohl für Privat-, als auch für Firmenkunden. Man operiere weltweit und grundsätzlich könne jede Firma und jede Privatperson ein Flugzeug von TJS chartern, hieß es auf Nachfrage.

Das Flugunternehmen hatte bestätigt, "dass nach einem Charterflug von Südamerika nach England verbotene Substanzen im Gepäck der Passagiere von der Grenzkontrollbehörde gefunden wurden". TJS betonte jedoch gleichzeitig, keinerlei Verbindungen zu den Passagieren zu haben und distanzierte sich ausdrücklich.

Das Flugzeug, das in Bogota in Kolumbien startete, war am Montag kurz nach der Landung auf dem Farnborough Airport in Hampshire südwestlich von London durchsucht worden. Die Drogen im Wert von über 50 Millionen Pfund (etwa 57 Millionen Euro) waren in 15 Koffern versteckt. Es handelt sich um einen der größten Funde dieser Art in den vergangenen Jahren in Großbritannien. Gegen die Passagiere, ein britisches Brüderpaar, zwei Spanier und einen Italiener, wurde Anklage wegen Drogenschmuggels erhoben.

