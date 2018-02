Explosion auf Schießplatz: Zwei Männer in Lebensgefahr

In einem Munitionslager eines privaten Schießplatzes im Bezirk Vöcklabruck hat es Donnerstagvormittag eine Explosion gegeben.

Zwei Sportschützen schweben laut Auskunft der Polizei in Lebensgefahr. Mitglieder des Sondereinsatzkommandos Cobra, darunter auch ein ausgebildete Notfallsanitäter, hatten unter Einsatz ihres Lebens die beiden Männer aus dem brennenden Schießkanal gezogen. Die Cobra-Mannschaft war am Donnerstag zufällig zu dem Zeitpunkt in der Anlage, als das Unglück passierte.

Ein Brand in einem Schießkanal dürfte offenbar eine Kettenreaktion von Munitionsverpuffungen in der Schießanlage des oberösterreichischen Landesjagdverbandes ausgelöst haben, teilte die Polizei mit. Mit der Suche nach der Brandursache könne derzeit noch nicht begonnen werden, da es immer noch zu kleineren Explosionen komme.

(APA)