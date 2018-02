Feuer in Sauna: 26 Gäste aus Pinzgauer Pension gerettet

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) sind am Dienstagabend aus einer Pension vorsorglich 26 Gäste gerettet worden, da es in der Sauna der Unterkunft zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Weil durch Rauch und Ruß auch andere Räume in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind die Gäste in der Folge in benachbarte Quartiere verlegt worden.

Der Brand dürfte laut ersten Erhebungen durch einen technischen Defekt entstanden sein.

(APA)