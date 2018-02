Graz: Hakenkreuz im Schnee

Am Grazer Hauptplatz hat am Mittwochvormittag offenbar jemand ein riesiges Hakenkreuz in den Schnee gezogen. Die Webcam des Grazer Rathausturms hat Bilder des etwa zwei mal zwei Meter großen Nazisymbols aufgenommen, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Da das Hakenkreuz "ziemlich sicher unter das Verbotsgesetz fällt", wird vonseiten der Polizei ermittelt, so die Kleine Zeitung weiter. Mittlerweile ist das Hakenkreuz aber nicht mehr zu sehen.

>>> Link zur Webcam.

>>> Bericht der "Kleinen Zeitung".

(red.)