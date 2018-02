83-Jähriger verunglückt bei Crash im Bezirk Melk tödlich

Bei winterlichen Fahrverhältnissen hat am Mittwoch ein Verkehrsunfall in Texing (Bezirk Melk) für einen 83-Jährigen tödlich geendet. Der Pensionist war laut Polizei kurz nach 10.00 Uhr mit seinem Pkw im Ortsteil Steingrub ins Schleudern geraten, links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen hölzernen Telefonmasten geprallt. Seine 82-jährige Ehefrau am Beifahrersitz wurde schwer verletzt.

Der Lenker aus dem Bezirk Melk dürfte nach Angaben der Polizei nicht angegurtet gewesen sein, er verstarb an der Unfallstelle. Seine Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde in das Krankenhaus nach St. Pölten gebracht. Der Masten brach durch den Anprall ab.

(APA)