Holländischer Rocker-Boss in Tirol verhaftet

Ein führendes Mitglied einer niederländischen Motorradbande ist vergangene Woche in einem Hotel im Tiroler Zillertal verhaftet worden. Der 52-Jährige war mittels europäischem Haftbefehl gesucht worden, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Florian Oberhofer am Montag Medienberichte. Der Rocker befinde sich nun in Übergabehaft.

Die Motorradgang werde von einigen offiziellen Stellen als kriminelle Vereinigung eingestuft und sei in Deutschland verboten, so der Staatsanwalt. Laut "Kronen-Zeitung" und "Tiroler Tageszeitung" sei das Hauptbetätigungsfeld der Rocker Drogenhandel und Prostitution. Welche Verbrechen dem 52-Jährigen konkret vorgeworfen werden, wusste Oberhofer jedoch nicht.

Vorübergehend auf Kaution frei

Der Rocker wurde in einem Hotel in Gerlos im Zillertal von anderen niederländischen Gästen erkannt und in der Folge verhaftet. Da der 52-Jährige aber die verhängte Kaution bezahlte, wurde er wieder freigelassen. Wenige Tage darauf wurde der Mann jedoch erneut festgenommen. Er hatte sich laut "Kronen-Zeitung" in der Zwischenzeit in einem anderen Hotel im Zillertal eingemietet. "Da nun auch ein weiterer Haftgrund vorliegt, kann er nicht mehr auf Kaution freigelassen werden", erklärte der Staatsanwalt.

