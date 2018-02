6,3 Kilo Speed an verdeckte Ermittler übergeben: Prozess in Salzburg

Drei bisher unbescholtene Bosnier haben sich wegen der Übergabe von 6,3 Kilogramm Speed an verdeckte Ermittler im Oktober 2017 in Golling (Bezirk Hallein) am Montag vor einem Schöffensenat am Landesgericht Salzburg verantworten müssen. Der erstangeklagte 40-Jährige gestand die Tat zwar ein, beteuerte aber, dass er von einer Vertrauensperson der Polizei "tagtäglich" dazu gedrängt worden sei.

Die beiden anderen Beschuldigten, ein 32-jähriger Verkaufsmanager und ein 29-jähriger Autohändler, würden zum Vorwurf des Suchtgifthandels vorerst von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen, erklärten ihre Verteidiger. Laut Staatsanwalt Alexander Winkler handelten die drei Männer als Mittäter einer kriminellen Vereinigung.

Durch eine "polizeiliche Quellenabschöpfung" sei Ende August 2017 bekannt geworden, dass sich der erstangeklagte Gastronom intensiv nach finanziell potenten Abnehmern von Speed im EU-Raum erkundigt habe. Am 3. Oktober sei es zu einem Treffen zwischen dem Gastronomen, dem Verkaufsmanager und einem verdeckten Ermittler des Bundeskriminalamtes in Marburg (Slowenien) gekommen, bei dem der Gastronom dem Polizisten eine große Menge Speed angeboten habe. Die Übergabe der Drogen fand am 9. und 10. Oktober an einer Autobahnraststätte in Golling statt. Die drei Angeklagten wurden dort am 10. Oktober festgenommen. Der vereinbarte Verkaufspreis des Suchtgiftes betrug 26.000 Euro.

Kritik am Vorgehen der Polizei

Der Gastronom entschuldigte sich beim Vorsitzenden des Schöffensenates, Richter Christian Hochhauser, für die Tat. "Es tut mir leid, dass ich in den Versuch gekommen bin, so etwas zu tun." Die Vertrauensperson, die bei dem Treffen in Marburg mit dabei gewesen und ein Jugendfreund von ihm gewesen sei, habe ihn täglich zu dem Drogengeschäft gedrängt.

Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Leopold Hirsch, zeigte sich über die Vorgehensweise der Polizei und den Begriff "polizeilichen Quellenabschöpfung" in der Anklageschrift empört. Die Vertrauensperson der Polizei - solche Personen würden als Spitzel der Polizei eine finanzielle Belohnung erhalten und seien großteils selbst kriminell - habe seinen Mandanten, der mit dem Gesetz bisher noch nie in Konflikt geraten sei, dazu verleitet, kriminelle Handlungen zu begehen. "Dass man nicht Agent Provokateur sein darf, steht in der Strafprozessordnung."

In selbe Horn stießen die Verteidiger des Zweitangeklagten, Kurt Jelinek, und des Drittangeklagten, Michael Ringl. Im Vorjahr habe es in Österreich schon einige ähnliche Fälle gegeben, wo Vertrauenspersonen im Akt nicht erwähnt und Angeklagte aufgrund erheblicher Bedenken seitens der Gerichte freigesprochen wurden, gab Jelinek zu bedenken. Die Polizei habe aktiv im Ausland ein Drogengeschäft angeleiert und mit Vertrauenspersonen über Preis und Übergabe des Suchtgiftes verhandelt, echauffierte sich Verteidiger Ringl. Der Prozess wurde wegen der Einvernahme von Zeugen auf 4. April vertagt.

(APA)