Snowboarder am Feuerkogel in 15 Meter tiefe Doline gestürzt

Ein 44-jähriger deutscher Snowboarder ist am späten Mittwochnachmittag am Feuerkogel bei Ebensee (Bezirk Gmunden) in eine Doline gestürzt. Der Hohlraum ist normalerweise erkennbar, durch den Nebel dürfte der Mann ihn aber nicht gesehen haben, berichtete die oberösterreichische Polizei am Donnerstag. Er wurde leicht verletzt geborgen.

Der Snowboarder war mit einem Begleiter im freien Gelände unterwegs, als er vor den Augen seines Freundes etwa sieben bis acht Meter in die Doline stürzte. Dann rutschte er noch weitere zehn bis 15 Meter in die Tiefe. Der Deutsche erlitt bei dem Sturz lediglich eine Schürfwunde. Die Bergrettung Ebensee und zwei Mitarbeiter der Feuerkogel-Seilbahn bargen ihn mit einem Seil und geleiteten ihn ins Tal.

(APA)