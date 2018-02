Smartphones im Spital? Wen man wann und wie fotografieren darf

In Linz wollen Krankenhäuser das Fotografieren und Posten aus dem Spital eindämmen. Aber was und wen darf man in Spitälern und anderswo fotografieren? Wer andere in peinlichen Situationen fotografiert, verstößt gegen das Recht am eigenen Bild, erklärt Rechtsanwalt Thomas Höhne.