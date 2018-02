"Handy-Lüge": Caritas gewinnt Klage

Meldungen verbreiten sich dank sozialer Medien in Windeseile, darunter auch jene, die unter die Kategorie "Fake News" einzuordnen sind. Dazu gehört auch die Geschichte, dass die Caritas Flüchtlingen die neuesten und teuersten Handys schenkt. Die Caritas hat dies stets zurückgewiesen. Nun hat die Caritas eine Klage gegen einen Mann gewonnen, der in einem Online-Forum einer Tageszeitung genau dies behauptet hatte.

"Eine Lüge wird auch durch hundertfaches Posten in Online-Foren und durch Teilen auf Facebook nicht wahrer", sagt Caritas Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner dem "Kurier".

Der Poster muss keine Gegendarstellung veröffentlichen, aber dafür einen Tag in einer Flüchtlingseinrichtung der Caritas verbringen - als freiwilliger Helfer. "Wir glauben, dass Vorurteile am besten durch Begegnung abgebaut werden können", so Schwertner weiters.

>> "Kurier"-Artikel

(Red.)