Zwei Brände im Bezirk Amstetten

Ein Hitzestau zwischen einem Kachelofen und einer Wand dürfte das Feuer in einem Holzhaus in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) am Samstag ausgelöst haben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Ermittlung der Ursache für einen zweiten Brand in der Marktgemeinde - betroffen war eine Werkstätte - war am Vormittag noch im Gange. Drei 18-Jährige löschten die Flammen, sie wurden verletzt.

Der Brand in dem Wochenendhaus in Treffling wurde gegen 0.30 Uhr entdeckt, zu diesem Zeitpunkt hielt sich laut Polizei niemand in dem Gebäude auf. Die Flammen breiteten sich über die Holzfassade aus. Die Ursachenermittlung wurde am Vormittag abgeschlossen, Nachlöscharbeiten der Feuerwehren waren weiterhin im Gange. In den nächsten Tagen seien noch Einvernahmen geplant, sagte der Polizeisprecher.

Der zweite Brand am Samstag in Seitenstetten war gegen 2.20 Uhr im Ortsteil Weidersdorf in einem als Werkstätte genutzten Nebengebäude ausgebrochen. Drei junge Männer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für dieses Feuer stand am Vormittag noch nicht fest. Zur Schadenshöhe bei den beiden Bränden gab es vorerst keine Angaben.

(APA)